Нападение в Мельбурне расценили как теракт

Нападение с ножом на полицейских в Мельбурне расценивается как теракт.

"Нападение рассматривается как теракт", - приводит заявление премьер-министра Австралии Скотт Моррисон местная газета The Age. Глава правительства также назвал произошедшее "злобным и трусливым нападением".

"В полиции штата Виктория утверждают, что угрозы больше нет, - цитирует издание Моррисона. - Как бы то ни было, расследование продолжится".

Напомним, что в результате трагедии на Суонстон-стрит один человек погиб, еще двое пострадали. Сам нападавший также скончался от ранения, нанесенного ему полицейским выстрелом в грудь.