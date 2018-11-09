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09.11.2018 12:21
Рубрика: Власть

Около 300 полицейских были уволены в 2018 году после жалоб граждан

Текст: Иван Петров

В 2018 году из органов внутренних дел были уволены 300 сотрудников, на которых поступили жалобы от граждан, из них 65 - по причине утраты доверия. Об этом в преддверии профессионального праздника полицейских, который отмечается 10 ноября, рассказал министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев.

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По его словам, всего с начала года от граждан поступило 45 тысяч сигналов в отношении тех или иных предосудительных действий сотрудников МВД.

Некоторые из уволенных после жалоб россиян полицейские "крышевали" наркодельцов, пояснил глава МВД, добавив, что для руководства министерства любой факт подобного рода является чрезвычайным происшествием.

Но наиболее сильный урон репутации полицейского ведомства, по словам Колокольцева, нанесло так называемое дело полковника Захарченко. "Это стало очень сильным репутационным ударом по имиджу министерства, не скрою. Но отмечу, что подавляющее большинство подобных фактов выявляются сотрудниками наших подразделений собственной безопасности", - заявил Колокольцев в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, по версии следствия, в январе 2016 года полковник Захарченко предупредил директора Нота-Банка Галину Марчукову об обыске, предстоявшем в связи с расследованием уголовного дела об уклонении от уплаты налогов одного из клиентов банка. Кроме этого, Захарченко обвиняется в четырех эпизодах получения взяток.

Резонанс вокруг дела возник после того, как стало известно об обнаружении в квартире его сестры склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. Позднее по ходатайству Генпрокуратуры и решению суда все средства, а также объекты недвижимости и другое ценное имущество Захарченко, в том числе записанное на его родственников и близких, было изъято в пользу государства.

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