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Опубликовано последнее прижизненное фото Николая Караченцова

НОВОСТЬ09.11.2018, 14:34
Текст:   Олег Усков

В Instagram Янины Караченцовой, старшей внучки Народного артиста России Николая Караченцова, было опубликовано последнее прижизненное фото актера. 

На снимке - Янина и Николай Петрович, практически неузнаваемый, лежащий на больничной койке.

"Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!" - подписала фото девочка.

В комментариях - соболезнования утрате.

Фото: Валерий Плотников/РИА Новости
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Николай Караченцов, страдавший от онкологического заболевания, скончался 26 октября - за день до своего 74-летия.

Похоронили великого артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Янина родилась в 2005 году, названа в честь матери Николая Петровича Янины Брунак.

Ее отец - адвокат, генеральный директор Культурного фонда Николая Караченцова Андрей Караченцов.

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