Опубликовано последнее прижизненное фото Николая Караченцова

В Instagram Янины Караченцовой, старшей внучки Народного артиста России Николая Караченцова, было опубликовано последнее прижизненное фото актера.

На снимке - Янина и Николай Петрович, практически неузнаваемый, лежащий на больничной койке.

"Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!" - подписала фото девочка.

В комментариях - соболезнования утрате.

Николай Караченцов, страдавший от онкологического заболевания, скончался 26 октября - за день до своего 74-летия.

Похоронили великого артиста на Троекуровском кладбище Москвы.

Янина родилась в 2005 году, названа в честь матери Николая Петровича Янины Брунак.

Ее отец - адвокат, генеральный директор Культурного фонда Николая Караченцова Андрей Караченцов.