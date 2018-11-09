Орешкин: Товарооборот с Китаем превысит 110 миллиардов долларов

По итогам 2018 года товарооборот с Китаем превысит 110 миллиардов долларов, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

"С моим участием был подписан документ по развитию торговли услугами с Китаем. В торговле товарами мы хорошо продвинулись вперед, в этом году у нас будет порядка 110 миллиардов долларов товарооборота. Поставленная на этот год цель в 100 миллиардов точно будет превышена. Но по торговле услугами объем пока гораздо меньше - порядка четырех миллиардов. Здесь потенциал для развития взаимоотношений очень большой", - сказал Орешкин в интервью "Известиям".

По его словам, цель достигнуть товарооборота в 100 миллиардов долларов с Китаем была поставлена еще в начале 2000-х годов. Достигнуть ее планировалось к 2015-му году, но этого не произошло "по причине волатильности на сырьевых рынках и снижения объемов поставок в стоимостном выражении". Чтобы выйти на новый уровень товарооборота в 200 миллиардов долларов - а именно такую планку поставили Владимир Путин и Си Цзиньпин - придется приложить дополнительные усилия.

"Сразу скажу, что достичь этой цифры будет сложнее, чем 100 миллиардов долларов. Россия и Китай сейчас развивают крупные проекты в энергетической сфере, которые позволят увеличить объемы поставок в физическом выражении, но понятно, что основной вклад должны дать другие отрасли и другие направления", - считает Орешкин.

Потенциальные направления роста - увеличение поставок российской сои в Китай, развитие инвестиционно-технологического сотрудничества, в том числе по совместному импорту товаров в третьи страны, импорт услуг, развитие электронной торговли.

Ранее о том, что товарооборот с Китаем в 2018 году может превысить 100 миллиардов рублей, "Российской газете" заявлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.