Археологи сообщили о важном открытии в Румынии

Польские специалисты помогли румынским коллегам определить местонахождение и площадь древнего римского форта, расположенного у границы с Сербией.

Открытие совершили ученые из Варшавского университета и Национального музея в Тимишоаре. Об этом сообщает Sience in Poland. Историки знали о том, что в Румынии у современной границы с Сербией находился стратегически важный древнеримский форт.

Гарнизон контролировал ситуацию на среднем Дунае, который в то время не был судоходным. Однако информации о форте было крайне мало. Кроме того, местность, на которой он предположительно находился, была затоплена в 1960-е годы при строительстве плотины.

Предыдущие раскопки не принесли результатов. Польская команда использовала оборудование для геофизических исследований. В результате было получено изображение, на котором четко видны контуры форта.

Это позволило определить его площадь, которая составляла около трех гектаров. Также удалось выделить элементы укрепления: набережную, стену и, возможно, казармы.

Форт появился в конце I века нашей эры. Это был небольшой военный объект, в котором размещалось вспомогательное подразделение. Гарнизон, вероятно, насчитывал две когорты. По мнению ученых, форт не мог вместить более одной тысячи солдат.

Исследование также помогло найти древние дороги, которые вели к форту, и сеть водоводов, которые обслуживали его. Кроме того, впервые найдены доказательства того, что рядом с укреплением находилось гражданское поселение, которое примыкало к нему.