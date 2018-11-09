Посол Австрии отказался раскрывать содержание беседы в МИД РФ

В МИД России вызвали посла Австрии в Москве Йоханнеса Айгнера.

Беседа в министерстве из-за якобы выявленного шпионажа со стороны РФ длилась около получаса, передает ТАСС.

"Официальное заявление МИД будет позже", - сказал Айгнер представителям СМИ.

От дальнейших комментариев глава дипломатического представительства воздержался.

Ранее австрийские СМИ распространили информацию, что в пользу России на протяжении 20 лет якобы шпионил бывший офицер (ныне пенсионер) в период службы в австрийской армии. На фоне скандала стало известно, что запланированный на начало декабря визит в Москву главы МИД Австрии Карин Кнайсль не состоится.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Австрии следовало обратиться со своими подозрениями напрямую к РФ. Также он указал западным партнерам на отход от принятых норм международного общения.