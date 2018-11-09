Посол Австрии вызван в МИД РФ из-за шпионского скандала

Глава австрийской дипмиссии в России Йоханнес Айгнер вызван сегодня на Смоленскую площадь.

"Посол Австрии будет вызван в пятницу в МИД РФ", - приводит РИА Новости сообщение департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно о ведущемся в Австрии расследовании в отношении экс-полковника вооруженных сил страны, подозреваемом в многолетней разведывательной деятельности в пользу Москвы. Из-за развивающегося в Австрии скандала глава МИД страны Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию.