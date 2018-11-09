Экс-директор лагеря под Ивановом задержана за истязание детей

Силовики в Ивановской области задержали бывшего директора детского оздоровительного лагеря, которую подозревают в истязании детей и помещении их в карцер без окон. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Следствие в городе Вичуга в Ивановской области возбудило серию уголовных дел в отношении экс-директора детского оздоровительного лагеря. Женщину подозревают в незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря по части 2 статьи 127 и части 2 статьи 117 УК РФ.

- По данным следствия, летом 2018 года директор детского оздоровительного лагеря Ивановской области организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон - "карцер", в которой неоднократно запирала воспитанников лагеря на время от нескольких часов до нескольких суток, выпуская только для приема пищи и отправления естественных надобностей, - сообщили в СК.

В рамках расследования уголовных дел подозреваемая задержана. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и выясняют, не совершалось ли в отношении детей других преступлений, пока школьники находились в детском лагере.

Ранее аналогичная проверка по факту издевательств над школьницей в летнем лагере была назначена в Костромской области.