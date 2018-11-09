Глава Минкомсвязи включил второй мультиплекс в Тверской области

Первый регион в России - Тверская область - полностью перешел на цифровое телевизионное вещание. В торжественной церемонии запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате приняли участие глава Минкомсвязи Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрей Романченко. Теперь жители региона смогут смотреть в хорошем качестве 20 общедоступных федеральных каналов.

В первый мультиплекс входят 10 основных общефедеральных телеканалов. Их список был утвержден в 2009 году Указом президента. В 2010 году в России начали запускать цифровое эфирное телевещание первого мультиплекса с регионов Дальнего Востока.

К запуску второго мультиплекса еще с 10 каналами готовились как в Тверской области, так и во всей стране почти десять лет. С 2009 года в рамках федеральной целевой программы начала формироваться сеть цифрового вещания - сначала в стандарте DVB-Т. В 2011 году был выбран современный стандарт цифрового вещания DVB-Т2, который позволяет добиться лучшего качества изображения, транслировать большее количество программ.

Как отметил в беседе с журналистами директор тверского филиала РТРС Павел Антипов, DVB-Т2 позволяет быстрее передавать сигнал и увеличивает зону уверенного приема на 10-15 процентов по сравнению с DVB-Т. "Нам выпала честь первыми включить весь пакет программ цифрового телевидения. Теперь мы можем равно информировать население по общедоступным программам. И в Твери 20 программ цифрового телевидения, и в любой тверской деревни", - сказал он.

В результате запуска второго мультиплекса все жители региона получают бесплатный доступ в высоком цифровом качестве к 20 телеканалам - Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия - Культура, Россия - 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр - Москва, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ и 3 радиоканалам - "Вести ФМ", "Радио России", "Радио Маяк".

В Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций. Цифровое оборудование, передающее сигнал в тверском центре РТРС, произведено в Новосибирске. Оно не только занимает меньше места, чем аналоговое, но имеет и более современную систему охлаждения. Вместо традиционных вентиляторов и вытяжек там стоят водяные системы охлаждения, пояснили в РТРС.

До запуска цифрового вещания в Тверской области было 22 точки аналогового вещания. Они обеспечивали прием телесигнала на 87 процентах территории области, но вот качество сигнала было разное - от двух до пяти баллов. В небольших населенных пунктах стояли передатчики аналогового вещания, которые передавали сигнал только четырех каналов. Теперь во всех населенных пунктах можно смотреть 20 программ в прекрасном качестве, отметил Антипов.

Государство обновило сети вещания. Теперь телезрителям, которые хотят смотреть передачи в хорошем качестве, нужно будет либо купить антенну для цифрового вещания, либо приставку. А управляющим компаниям надо будет проверить, какая коллективная антенна стоит на их доме. Для приема цифрового сигнала нужна дециметровая антенна, так как меняются частоты вещания. Глава Тверской области Игорь Руденя обратился к федеральному правительству с инициативой о закреплении в законодательстве обязанности застройщика сдавать новые дома с системой коллективного приема цифрового эфирного вещания.

За коллективную цифровую антенну в многоквартирном доме придется платить, как и ранее. Но есть и другие варианты. На комнатную цифровую или индивидуальную дециметровую антенну в частом доме транслируется этот же пакет программ. Но тогда не нужно перечислять абонентскую ежемесячную плату. Достаточно купить цифровую приставку и антенну, если телевизор не понимает стандарт DVB-Т2 или купить дециметровую антенну, если он может принимать данный стандарт.

"Разовый платеж для населения - в среднем 1,5 тысячи рублей за приставку и квартирную антенну. И не надо платить за контент. Все 20 программ бесплатно", - сказал Антипов. Кто не может себе позволить купить цифровую приставку, тому тверские власти готовы возместить затраты на приобретение этого пользовательского оборудования.

В областном бюджете на эти цели предусмотрено 6 миллионов рублей. Предполагается, что такую поддержку получат 6 тысяч человек. В Центре социальной поддержки населения помощь будет оказываться малоимущим, одиноко проживающим гражданам и пенсионерам в том случае, если их доход в месяц не превышает прожиточный минимум в 1,5 раза. Если потребность в такой поддержке среди граждан будет больше, из регионального бюджета выделят дополнительные средства, уверяют местные власти.

Содействие жителям в подключении и настройке оборудования для приема цифрового телевидения в тверском регионе будут оказывать около 900 волонтеров. Журналисты посмотрели, как строится работа. Вместе с волонтерами они побывали в квартирах жителей поселка Литвинки Тверской области. Сначала в доме была смонтирована дециметровая коллективная антенна. После этого достаточно подключить приставку, которая позволит аналоговому телевизору принимать цифровой телесигнал. Картинка на экране телевизоров у жителей этого дома теперь четкая и без помех. Некоторые до подключения могли только "слушать" телевизор.

Навестили волонтеры и многодетную семью в частном секторе Твери. Для приема хорошего сигнала на телевизоре в их доме хватило мощности домовой антенны, которая транслировала сигнал на приставку. На крышу дома для замены антенны лезть не пришлось. Как только настроили прием каналов, телевизор начал показывать.

Региональные каналы, не вошедшие в число тех, которые перешли на цифру, продолжат вещать в аналоге. Таких в Тверской области всего два. Переход на цифру касается 20 каналов первого и второго мультиплекса. Но возможность на цифровом телевизоре настроить прием аналоговых и цифровых каналов есть.

Дальше в России намерены развивать стандарты вещания высокой четкости - 4К, 8К. Но сверхвысокое разрешение предполагает больший объем передачи данных. Если в одном передатчике DVB-Т2 "уместить" 20 каналов, то в передатчик 4К или 8К можно вложить не более трех программ, чтобы получить очень высокое качество. Но это уже вопрос развития третьего мультиплекса, отметил Антипов.