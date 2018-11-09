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09.11.2018 14:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Переход на цифровое ТВ не станет для россиян потрясением

Текст: Татьяна Шадрина

"Решение о переходе на цифровое вещание принято окончательно и страна на него перейдет. Но это точно не случиться с потрясениями, издержками для населения", - уверил журналистов замглавы Минкомсвязи Алексей Волин после церемонии старта вещания второго мультиплекса в России - в Тверской области.

"Сегодня мы начинает развертывать в полной мере проект на всю страну. Девять лет назад 25 процентов жителей имели возможность смотреть один или два телеканала, больше 40 процентов - только четыре канала", - напомнил глава Минкомсвязи Константин Носков. Теперь у них появилось возможность смотреть 20 телеканалов. "20 цифровых каналов - новое качество жизни", - уверен министр.

"Причем 90 процентов средств первого и второго мультиплекса пошли на обеспечение цифровым сигналом 40 процентов населения. Это те самые люди, которые могли смотреть не более 4 каналах", - сказал руководитель Российской телерадиовещательной сети Андрей Романченко.

Фото: depositphotos.com
Югра готова перевести ТВ-вещание на "цифру"

"На следующей неделе на заседании правительства планируется рассматривать вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание. На заседании будет определен формат и сроки перехода с аналогового на цифровое вещание, - сказал Волин. - Мы можем заверить людей в том, что будет принято комфортное для граждан решение".

"Готовность к переходу полностью на цифровое вещание у субъектов РФ отличается. Тверской регион оказался самым передовым. Учитывая разную готовность, переход будет поэтапный, мы будет точно ориентироваться на готовность регионов к этому. Безусловно, будет уделено внимание поддержке малообеспеченных слоев", - сказал министр. "Мы проводили несколько исследований и выяснили, что парк телевизоров очень сильно поменялся. Масштабных проблем не ожидаем", - добавил он.

"Мы будем компенсировать покупку приставок через МФЦ, сеть центров госуслуг. И сегодня уже начали эту работу. Но для нас самое главное, чтобы контент был направлен по этим 20 каналам на традиционные духовно-нравственные ценности и конечно, важно, чтобы мы рассказывали о героях труда, военных, которые помогают укреплять наше государство", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Те же, кто до сих пор не имеет доступа к цифре в других регионах, может купить приставку через почту. В отдаленные регионы цифровые приставки будет доставлять "Почта России", сказал Волин.
Цифровое производство позволит конкурировать на мировом рынке

"Почта России" в свой каталог товаров "Почтамаркет" впервые включила комплекты оборудования для подключения цифровых телевизионных приставок. Учитывая, что ее отделения есть буквально везде, то и приобрести приставку может буквально каждый. "В каталоге как дешевые цифровые приставки, так и оборудование, связанное с приемом цифрового спутникового телевидения", - уточнил Волин.

"Телевидение - элемент большой цифровой экономики", напомнил Носков.

"Сеть первого и второго мультиплекса включается в себя 5 тысяч 28 объектов. Причем 3 692 объекта были построены с нуля. Телевидение - эта первая отрасль, которая завершила цифровизацию, - сказал Андрей Романченко. "Сейчас телерадиовещание - это новая сеть, которая готова предоставить структуру для строительства остальных новых цифровых технологий", - добавил он.

Экономика Отрасли Связь Культура Правительство Минкомсвязи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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