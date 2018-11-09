На северо-западе Москвы задержали мужчину, который подозревается в поджоге деревянного храма Иоанна Богослова. Не верится, но 35-летний мужчина объяснил свой поступок... заботой о местном парке. "Это сооружение все портит", - сказал он во время допроса о новой обители.

Предполагаемого поджигателя задержали сотрудники полиции Северо-Западного округа и УФСБ по Москве и Московской области, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержанный был одним из тех, кто выступил против строительства храма в парке на Лодочной улице. На допросе он рассказал, как взял несколько покрышек у местной шиномонтажки, наложил внутрь бумаги, облил бензином и поджег. Пламя сразу распространилось на 40 "квадратов". Ущерб, по оценкам МВД, составил миллион рублей.

"Храм восстановить не получится, - рассказал "РГ" его настоятель, священник Олег Яньшин. - Уничтожена кровля и полы рядом с алтарем, внутри много копоти. В таких условиях невозможно проводить богослужения". Тем не менее приход в Тушине все равно будет действовать. Местное духовенство решило проводить богослужения в строящемся по соседству каменном храме. Будут собирать престол и алтарь. Но только по субботам и воскресеньям, чаще не получится. Отец Олег надеется, что каменный храм в Тушине откроется в июне. Уже в июле его хотят освятить и начать службы.