Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в московском лифте

Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины в лифте дома в московском районе Северное Бутово, арестован до 8 января. Такое решение вынес Солнцевский райсуд, удовлетворивший соответствующее ходатайство следствия.

"Обвиняемому Ровшану Шабанову избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, до 8 января 2019 года", - цитирует агентство "Москва" пресс-службу суда.

В настоящее время мужчине инкриминируют только разбойное нападение, совершенное им ранее на улице Шолохова. Здесь он также напал на женщину, под угрозой применения ножа отнял у нее сумку с документами, деньгами (85 тысяч рублей) и личными вещами. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Ранее СМИ сообщили, что по данному факту задержан гражданин Азербайджана 1991 года рождения. По всей видимости, его же подозревают и в убийстве женщины в Северном Бутове. Однако пока его причастность проверяется.

Напомним, жестокое убийство 52-летней женщины было совершено в одном из домов на улице Знаменские садки. Тело потерпевшей соседи нашли в лифте. Эксперты выяснили, что убийца нанес жертве несколько ножевых ранений. Что стало мотивом жестокой расправы, выясняется. По неофициальным данным, убийца хотел отобрать незначительную сумму денег.