В Москве появится 200 новых камер фиксации ПДД

Столичный Центр организации дорожного движения объявил тендер по аренде 200 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Согласно материалам на официальном портале госзакупок, объявленная начальная (то есть максимальная) стоимость такого контракта составляет 1,2 млрд рублей.

Победитель тендера должен определиться в начале декабря. Договор с ним заключат на 5 лет. Оговаривается, что по истечении этого периода камеры перейдут в собственность Центра.

Ранее ЦОДД сообщал, что с учетом аренды 400 камер по тендеру, объявленному в октябре, общее число комплексов фиксации в городе превысит 2000, напоминает ТАСС.