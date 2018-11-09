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09.11.2018 14:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве завершается подготовка к установке памятника Солженицыну

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве на Таганке завершаются работы по устройству основания памятника писателю, лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну. Об этом "РГ" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, памятник писателю установят на улице Александра Солженицына, между домами 11 и 13. Монумент будет воздвигнут к 100-летию со дня рождения Солженицына, который отмечается 11 декабря 2018 года. "Сейчас выполнены работы по устройству и гидроизоляции железобетонного фундамента памятника площадью 40 кубометров, установлена монолитная плита с армированием и закладными деталями", - пояснил заммэра.

Фото: Из личного архива Натальи Солженицыной
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Он уточнил, что проектом предусмотрены гранитное мощение прилегающей территории, установка бордюров, фонарей, скамеек, вазонов и урн, высадка зеленых насаждений по периметру. "Перед установкой памятника заменено асфальтобетонное покрытие территории площадью более 1000 кв. метров", - подчеркнул Петр Бирюков.

По его информации, на территории, прилегающей к памятнику, появится детская площадка с резиновым покрытием площадью более 200 кв. метров. На улице Александра Солженицына, рядом с монументом писателя будет создана комфортная общественная среда.

Напомним, Мосгордума 20 сентября 2017 года одобрила возведение памятника Солженицыну на Таганке. Распоряжение об увековечении памяти русского писателя, лауреата Нобелевской премии мэр Москвы Сергей Собянин подписал 20 июня 2018 года.

Культура Арт Музеи и памятники Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Александр Солженицын
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