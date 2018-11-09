Вячеслав Тельнов вступил в должность исполнительного директора Фонда кино

8 ноября стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино и подписал соответствующее распоряжение. Стоит подчеркнуть, что именно правительство РФ является учредителем Фонда кино и принимает решения о назначении руководителя ведомства. Министерство культуры может лишь внести соответствующую кандидатуру на рассмотрение.

Назначение Вячеслава Тельнова на должность главы Фонда вполне закономерно: он опытный управленец, давно работающий в государственных структурах, связанных с кино. Он компетентен во всех вопросах индустрии. Более того, Тельнов всегда принимал активное участие в работе Фонда кино - входил в Попечительский совет.

Напомним, что в послужном списке Вячеслава Тельнова - руководство Санкт-Петербургской студией документальных фильмов (с 1998 по 2007 годы), "Ленфильмом" (с 2001 по 2011 годы). В 2011 году Тельнов возглавил Департамент кинематографии Минкультуры России и проработал в этой должности почти семь лет.

В январе 2017 года Вячеслав Тельнов был назначен руководителем "Госфильмофонда", сменив Николая Бородачева (занимал этот пост с 2001 года).

Что касается Фонда кино, история вопроса такова: 19 октября Антон Малышев, который возглавлял Фонд кино пять лет (с февраля 2013 года), покинул свой пост в соответствии с распоряжением правительства об отставке. Деятельность Фонда кино была приостановлена, поскольку без подписи руководителя документы ведомства не вступают в силу. О последнем сотрудники Фонда поставили в известность главу его Попечительского совета - советника президента по культуре Владимира Толстого и Министерство культуры: ситуация требовала срочного решения.

Назначение было неожиданным, в том числе и для самого Тельнова. Однако ему не привыкать к роли "кризисного управляющего", тем более, что в отрасли он чувствует себя, как рыба в воде, и способен работать на любом участке. Теперь это будет Фонд кино. К тому же слова о кризисе не совсем правомерны. Антон Малышев оставил Тельнову хорошее наследие: показатели работы Фонда росли, новые идеи и проекты находили воплощение, о чем не раз писала "РГ". Что касается "Госфильмофонда", исполняющим обязанности генерального директора назначен его бывший первый заместитель Сергей Алексеев.

В пятницу утром в Фонде кино министр культуры Владимир Мединский представил нового руководителя. Впрочем, первой фразой министра была та, что Тельнов - "человек, которого на самом деле представлять не надо, так как он всю жизнь в киноиндустрии". Он подчеркнул, что Тельнов знает работу Фонда и изнутри тоже, поскольку много лет был в его Попечительском совете. После этого министр поздравил Тельнова с назначением. И сказал о взаимодействии Министерства культуры как генерального органа в сфере культурной политики и Фонда кино: "По большому счету мы должны быть идеологически, содержательно в понятиях эффективности одним целым, потому что задачи у нас абсолютно одинаковы. Времена, когда в каких-то нюансах "одеяло могло перетягиваться" с Министерства на Фонд и обратно, должны быть забыты, как кошмарный сон, потому что мы ждем от Фонда только одного: эффективной работы развития киноотрасли".

Далее министр прошелся по основным пунктам работы. Сразу же привлекло повышенное внимание его заявление о том, что сегодня бюджеты делятся между Министерством и Фондом 50 на 50, а начиная с 2020-го года, если работа Фонда покажется эффективной, будет увеличиваться его финансирование. Соответственно, уменьшаться финансирование Минкульта. "Мы совершенно не боремся за бюджет, боремся только за эффективность. Мы хотим, чтобы основным инструментом, развивающим индустрию, был Фонд кино", - сказал Владимир Мединский.

Второе, на чем сделал акцент министр, - ожидания от Фонда кино профессионального анализа ситуации и экспертизы проектов, внимательного изучения реакции зрителей: "Потому что зритель у нас умный. Он в конечном счете ставит оценку - хорошее кино или плохое, востребованное или невостребованное. Если зритель идет на проект, в начале которого написано "Фонд кино", то это должна быть стопроцентная гарантия, что он идет на выдающееся кино, уровнем своим значительно выше любого среднего голливудского. Фонд кино - это как знак качества в квадрате".

Мединский пообещал помощь Министерства в продвижении проектов, в обеспечении юридического сопровождения: "Мы не хотим быть никакой альтернативой в поддержке киноотрасли, в данном случае в финансовой, - сказал он. - Пусть этим всем занимается ФК. Мечтали бы вам полностью довериться".

Также министр сказал, что с Тельновым будет подписан жесткий контракт, "не такой расплывчатый, как раньше". Пообещал, что спрос с него будет большой. Озвучил главный критерий работы нового руководителя - "успешность проектов, которые поддерживает Фонд кино".

"Не должно быть невозврата средств, к минимуму сведены творческие неудачи. Каждый фильм должен быть потенциальным блокбастером", - сказал глава Министерства культуры.

Вячеслав Тельнов в ответ отметил, что перед Фондом кино всегда стояли серьезные задачи: "Я думаю, что мы будем совместно с Минкультом работать единой командой. И те задачи, которые будет перед нами ставить Министерство и правительство, нам по плечу выполнить. Правильно сказал министр: бренд Фонда в начальных титрах фильмов все воспринимают, как знак качества. Это кино нужно смотреть и ждать". И продолжил: "Многих я знаю, думаю, что мы сработаемся и тихо-спокойно будем выполнять свои серьезные задачи".

Цифры

В 2018 Фонд кино уже распределил между продюсерами 3 млрд рублей бюджетных денег и больше 1 млрд рублей собственных средств. Также 850 млн рублей распределят между кинотеатрами. Газета "Ведомости" пишет, что "в среднем в год создание всех отечественных премьер обходится примерно в 10 млрд рублей, указывал фонд, так что его доля в финансировании российского кино довольно велика, а руководитель фонда - один из самых влиятельных людей в киноиндустрии".