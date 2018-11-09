СК возбудил дело после кораблекрушения в Охотском море

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту затопления частного плашкоута "Анатолий Крашенинников". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по ч 3 ст 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта). По версии следствия, кораблекрушение произошло в 5.40 по московскому времени в районе мыса Лопатка залива Камбальный. Судно затонуло полностью. Из 13 членов экипажа спастись удалось десятерым - их подобрала на борт плавучая база "Дальмос", находящаяся поблизости. Капитан и двое его помощников пропали.

Следователи наблюдают за ходом поисковой операции. В рамках возбужденного дела им предстоит установить причины произошедшего.

Дальневосточная транспортная прокуратура также начала проверку безопасности мореплавания по факту происшествия. В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, судно затонуло во время доставки груза из порта Петропавловск-Камчатский в поселок Палана.

Как ранее писала "РГ", поиски пропавших членов экипажа ведут суда, находящиеся в районе ЧП. Утром, 10 ноября, к ним присоединятся дополнительные корабли, а также вертолет. Кроме того, будет организован прибрежный поиск в районе крушения.

В МЧС организовали работу "телефона доверия" для родственников членов экипажа. Получить экстренную психологическую помощь, а также узнать о ходе поисковых работ можно по телефонам: 8(415-2) 30-10-49; 8(415-2) 23-99-99.