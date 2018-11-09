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09.11.2018 06:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы лучшие курорты для горнолыжного отдыха

Текст: Надежда Толстоухова
Горнолыжный курорт "Солнечная долина" в Челябинске. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Горнолыжный курорт "Солнечная долина" в Челябинске. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Горнолыжный курорт "Солнечная долина" в Челябинске. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Аналитическое агентство ТурСтат подготовило рейтинг зимних курортов России, популярных у горнолыжников и сноубордистов осенью и в начале горнолыжного сезона. Его составили, проанализировав количество туристов на каждом из курортов в ноябре 2018 года.

Фото: Олег Кирьянов/Российская газета
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В пятерку самых популярных курортов вошли Шерегеш в Таштагольском районе Кемеровской области, Солнечная долина в Миассе Челябинской области, Гора Белая в Нижнем Тагиле Свердловской области, Абзаково в Белорецком районе Республики Башкортостан и Усть-Корал в Тынде Амурской области.

На большинстве курортов горнолыжный сезон открывается в середине ноября. Но есть и исключения: в Абзаково, к примеру, его уже открыли второго ноября. На курорте Усть-Корал в Амурской области сезон откроется позже всего, 24 ноября 2018 года.

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