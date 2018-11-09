Задержан подозреваемый в убийстве кузбасского бизнесмена

Следователи задержали подозреваемого в убийстве новокузнецкого бизнесмена, застреленного в минувшую среду в собственном подъезде. В преступлении сознался сводный брат погибшего.

27-летний мужчина формально числился директором фирмы, которая фактически принадлежала его 40-летнему брату. Следователям подозреваемый рассказал, что совершил убийство, чтобы избежать конфликта: он присвоил определенную сумму из прибыли организации, и боялся, что брат, узнав об этом, потребует вернуть деньги.

Зная, в котором часу родственник отвозит ребенка в школу и когда возвращается домой, мужчина 7 ноября подкараулил его в подъезде. С места преступления скрылся, а пистолет выкинул в реку. Оружие найдено, его извлекают со дна водоема.

Подозреваемый пытался ввести следствие в заблуждение: приехав на место преступления, сказал следователям, что брата убили из-за конфликта с бывшей супругой.

- Следственно-оперативная группа продолжает работу, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - уточнила официальный представитель СУ СКР по региону Надежда Ананьева. - Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается.