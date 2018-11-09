СК Ленобласти начал проверку обстоятельств пожара с четырьмя погибшими

Следственный комитет Ленинградской области начал проверку по факту пожара в шиномонтаже поселка Мурино, где погибли четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи и криминалисты выехали на место происшествия. На территории будет произведен осмотр тел погибших.

По результатам проверки в ведомстве обещают принять процессуальное решение. Но не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, крупный шиномонтаж на улице Веселой загорелся ранним утром. Огонь быстро охватил площадь 400 квадратных метров. Пожарные подразделения быстро локализовали пожар и ликвидировали открытое горение.

Тушение осложнялось тем, что на территории шиномонтажа находятся в большом количестве автомобильные и газовые баллоны. В региональном управлении МЧС отмечают, что существовала угроза взрыва, поэтому огнеборцы действовали максимально осторожно.

Из горящего здания были эвакуированы два человека. Сейчас они находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.