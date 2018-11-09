В Калининграде сделали интеллектуальный тренажер для орангутана

В вольере орангутанов Калининградского зоопарка появилась новая интеллектуальная игрушка, которая развлекает не только самих краснокнижных приматов, но и посетителей.

Внутри прозрачного ящика, сделанного из оргстекла, установлены деревянные полочки, на которые выкладываются любимые лакомства орангутанов - орехи, свежие и сушеные фрукты, сообщили в зоопарке. Животные должны догадаться, как через отверстия в стенках можно извлечь еду из ящика.

Это не составило труда для старшего самца Бенджамина, первым освоившего новую забаву и доказавшего, что орангутаны не зря считаются интеллектуалами среди приматов. Он сообразил взять тонкую ветку и столкнуть ей еду на дно ящика, откуда потом все и собрал.

Подобные "головоломки" для приматов используют в зоопарках Европы, чей опыт переняли калининградские специалисты. У орангутанов в Калининграде есть и другие тренажеры. Так, время от времени в их вольере ставят так называемый "термитник" - в пенек через маленькие отверстия заливают мед или сироп. Обезьяны быстро научились добывать сладкую жидкость - просовывают в отверстия тонкие палочки и потом облизывают их.

Сейчас в зоопарке живут три орангутана - Нора, Бенджамин и Цезарь. Они появились в Калининграде 2016 году.