В Петербурге бизнес-коуча осудили за опасные тренинги

В Петербурге вынесен приговор соосновательнице тренингового центра "Зеора". Бизнес-тренера обвинили в проведении занятий, которые оказывали опасное психологическое воздействие на слушателей и привели к гибели двух человек.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, женщина признала свою вину и уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Решением суда бизнес-тренер приговорена к году лишения свободы условно.

В ходе следствия выяснилось, что дама вместе со своим супругом проводили занятия по технике "Лайфспринг", причем на тренингах применялись методики по контролю сознания участников. Двое посетителей "Зеоры" скончались при загадочных обстоятельствах, в которых сейчас разбираются следователи.

Уголовное дело в отношении бизнес-тренера и ее мужа было возбуждено в прошлом году. Суд избрал супругам меру пресечения в виде домашнего ареста. Но муж пропал. Сейчас мужчина объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.