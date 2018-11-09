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09.11.2018 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге бизнес-коуча осудили за опасные тренинги

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге вынесен приговор соосновательнице тренингового центра "Зеора". Бизнес-тренера обвинили в проведении занятий, которые оказывали опасное психологическое воздействие на слушателей и привели к гибели двух человек.

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Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, женщина признала свою вину и уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Решением суда бизнес-тренер приговорена к году лишения свободы условно.

В ходе следствия выяснилось, что дама вместе со своим супругом проводили занятия по технике "Лайфспринг", причем на тренингах применялись методики по контролю сознания участников. Двое посетителей "Зеоры" скончались при загадочных обстоятельствах, в которых сейчас разбираются следователи.

Уголовное дело в отношении бизнес-тренера и ее мужа было возбуждено в прошлом году. Суд избрал супругам меру пресечения в виде домашнего ареста. Но муж пропал. Сейчас мужчина объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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