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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петрозаводске скончалась женщина, пострадавшая при наезде грузовика

Текст: Вера Черенева (Петрозаводск)

В городской больнице скорой помощи Петрозаводска умерла женщина, получившая накануне тяжелые травмы в ДТП с грузовиком, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.

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Напомним, 8 ноября на улице Ключевая грузовик с прицепом въехал в группу пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора.

Пострадала женщина. С тяжелейшими травмами ее доставили в больницу, врачи всю ночь пытались ее спасти.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что грузовик перевозил камни для строительства. Водитель, по предварительным данным, не был пьян.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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