В Петрозаводске скончалась женщина, пострадавшая при наезде грузовика

В городской больнице скорой помощи Петрозаводска умерла женщина, получившая накануне тяжелые травмы в ДТП с грузовиком, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.

Напомним, 8 ноября на улице Ключевая грузовик с прицепом въехал в группу пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора.

Пострадала женщина. С тяжелейшими травмами ее доставили в больницу, врачи всю ночь пытались ее спасти.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что грузовик перевозил камни для строительства. Водитель, по предварительным данным, не был пьян.