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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава полиции Кубани Владимир Виневский ушел в отставку

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Глава ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский ушел в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. В своем официальном обращении к коллегам он объяснил причины ухода с должности. 

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- 30 октября 2018 года я отметил свой 60-летний юбилей, - отметил Владимир Виневский. - В настоящее время подписан указ об освобождении меня от должности начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю в связи с достижением предельного возраста прохождения службы в органах внутренних дел. Хочу обратиться со словами благодарности ко всем, с кем эти семь лет я работал, выполняя поставленные передо мной задачи.

Владимир Виневский был назначен на свою должность в феврале 2011 года, сменив на этом посту уволенного после трагических событий в станице Кущевской прежнего главу краевого управления Сергея Кучерука. До своего назначения в Краснодарский край Владимир Виневский руководил УМВД Липецкой области.

Справка "РГ"

Владимир Виневский родился в 1958 году в Гродненской области, ему 60 лет. Получил высшее юридическое образование. В МВД начал служить с октября 1981 года в должности милиционера УВД Дзержинского райисполкома Ленинграда. Позже занимал ряд должностей, а затем был назначен главой УМВД Липецкой области, после чего в 2011 году переведен в Краснодарский край.

Имеет звание генерал-лейтенанта полиции, награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, наградным пистолетом Макарова. Является ветераном труда и боевых действий.

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