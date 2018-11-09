Посольство РФ в США: Санкции против Крыма вводят в "дежурном режиме"

Россия давно перестала понимать, чего добивается Вашингтон, вводя новые санкции против российского Крыма.

Похоже, американские власти делают это на автомате, предположили в посольстве РФ в США.

"Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд можно ожидать под Новый год", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.

Напомним, в минувший четверг Минфин США объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них несколько физических и юридических лиц. В этот раз в "черном списке" оказались крымские санатории, в том числе лучший в мире SPA отель.