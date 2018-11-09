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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Республика Крым и Севастополь впервые подписали соглашение

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

В Симферополе подписано соглашение о сотрудничестве между двумя субъектами федерации - Республикой Крым и Севастополем. Регионы будут совместно развивать полуостров в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Это событие уже называют историческим, потому что ранее взаимодействие регионов никогда не было формализовано.

Фото: Пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю
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- Крым и Севастополь объединяют общая история, общая судьба, тысячи человеческих, экономических, культурных и духовных связей, - отметил глава РК Сергей Аксенов. - Невозможно представить себе Крым без Севастополя и Севастополь без Крыма. В дни Крымской весны мы вместе отстаивали свою свободу и свою мечту о единстве с Россией. Мы вместе преодолевали последствия энергоблокад, отключений воды и санкций, вместе радовались первым победам российского Крыма.

- Наши команды настроены на совместную работу, - подтвердил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. - У нас не было формального документа о взаимодействии, но теперь мы этот пробел устранили. Тесные взаимоотношения в гуманитарной, экономической сфере всегда были и будут развиваться в дальнейшем.

Как уточнили главы регионов, ближайшие совместные планы касаются утверждения схем газоснабжения и водообеспечения, а также административной границы между субъектами.

- На следующей неделе планируется рабочая группа, - уточнил Овсянников. - Есть буквально шесть очень маленьких участков для согласования. Но этот вопрос не конфликтный, а рабочий.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым
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