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09.11.2018 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов назвал санкции США примером лицемерной политики

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал введенные США в отношении санаториев и компаний полуострова новые санкции примером лживой и лицемерной политики и выпадом против демократии. Но динамичному развитию полуострова давление со стороны Штатов не помешает.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Власти Крыма оценили пользу для санаториев от санкций США

- Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за 23 года без санкций в составе Украины, - отметил Аксенов на своей странице в Facebook. - Более того: включение в санкционные списки - это дополнительная реклама для наших средств размещения. Ведь только в этом году Крым посетили туристы из 132 стран.

По мнению Аксенова, эта статистика подтверждает бессмысленность и неэффективность ограничительных мер в отношении полуострова. Но расценивать очередной выпад американского руководства следует как объявление войны крымчанам.

- Это дискриминация крымчан и попытка нанести максимальный ущерб именно населению полуострова, - считает Аксенов. - То есть фактически это логика войны, согласно которой для причинения урона противнику все средства хороши. Такие действия еще больше укрепляют нашу уверенность в правильности выбора в 2014 году.

Аксенов считает, что новыми санкциями США пытаются запугать иностранных граждан, которые "созрели" для посещения полуострова вопреки агрессивной пропаганде СМИ ЕС и США, построенной на лжи и лицемерии. Двойные стандарты налицо:

- Госпереворот в Киеве, совершенный при поддержке толпы из нескольких десятков тысяч человек, объявляется образцом демократии, а свободный выбор двух миллионов крымчан и севастопольцев - "аннексией" и "оккупацией", - констатировал Аксенов. - Чтобы развенчать пропагандистские мифы, достаточно побывать в Крыму и поговорить с его жителями. Приглашаем американцев в гости - приезжайте, смотрите и делайте выводы.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
В Госдуме назвали глупостью санкции США против РФ из-за Донбасса

Ранее председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей Черняк рассказал "РГ" о плюсах для крымских санаториев от введенных США санкций: по его мнению, санкции повысят интерес к курортному потенциалу полуострова и привлекут сюда еще больше иностранцев.

Напомним, санкции США коснулись трех физлиц и девяти организаций, в том числе известных санаториев "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", Mriya Resort & Spa.

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