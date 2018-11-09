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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Крыма оценили пользу для санаториев от санкций США

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Власти Крыма считают введенные США санкции в отношении санаториев полуострова бесплатной рекламой их рекреационного потенциала и ожидают всплеска интереса к ним со стороны иностранцев. Об этом "РГ" заявил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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- Эти санкции с точки зрения политики и экономики смешны, потому что никакого влияния на наши санатории они не окажут, - уверен Алексей Черняк. - Филиалы в Америке наши санатории открывать пока не собираются. Никаких экономических отношений с США и Европой они не имеют. А вот польза будет. Кто раньше знал в Штатах, что в Крыму есть такие санатории? А теперь будут знать! И не просто знать, а теперь любой здравомыслящий человек поинтересуется, что ж это за санаторий такой, в отношении которого вводятся санкции. Значит, там есть что-то такое, чего ни у кого больше нет, раз вся Америка и сам Трамп так сильно хочет, чтобы этот санаторий не работал. Поэтому однозначно полезут в интернет и будут узнавать про него.

Как считает Черняк, санкции помогут популяризации санаторно-лечебной базы Крыма.

- Может быть, иностранцы и не в сам санаторий, оказавшийся под санкциями, поедут, но узнают про нашу лечебную составляющую, а нам есть чем гордиться, - считает Черняк. - Напомню, что после возвращения Крыма в состав РФ ЕС в первую очередь ввела санкции против нашей отрасли туризма, и благодаря этому у нас за какие-то три года выросло количество иностранных туристов. Потому что их заинтересовало, что это за Крым. Они начали узнавать, и по всем соцопросам, их интересует в первую очередь исторический, познавательный, культурный туризм и лечебный.

Парламентарий напомнил, что за 9 месяцев в Крыму побывали представители 132 стран, в числе которых есть гости из США и этого континента.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Федеральные и региональные власти РФ делают все, чтоб популяризировать Крым. Но и такая реклама с эффектом бумеранга, которую своими решениями провоцирует США, приносит эффект: получив "черную" информацию, люди читают, разбираются и понимают, что к чему, - полагает Алексей Черняк. - Вот и в этом случае санкции сработают так же, бумерангом, и представителей Европы и Америки у нас станет еще больше. И не только в этих санаториях, в отношении которых они ввели санкции, а вообще во всех лечебно-оздоровительных учреждениях. Такого уникального сочетания лечебных грязей, воды, рапы, насыщенного ионами и фитонцидами воздуха больше нет нигде. И сейчас они нас еще больше рекламируют за свои же деньги.

Напомним, США ввели санкции в связи с присоединением полуострова к России и ситуацией в Донбассе в отношении крымских санаториев и компании "Южный проект". Ограничения коснутся санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", а также Mriya Resort & Spa, где ежегодно проводится Ялтинский международный экономический форум, способствующий привлечению инвестиций в экономику полуострова. Также в список попал "Южный проект" банка "Россия", который купил в конце 2017 года 100 процентов акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

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