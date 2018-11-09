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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму нашли древний город Боспорского царства Манитра

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым. Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым.
Фото: Пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия Республики Крым.

Археологи обнаружили в Крыму еще одно уникальное древнее городище. Во время раскопок под Керчью, предваряющих строительство, историки открыли поселение Манитра, датированное IV-III веками до нашей эры. Это период считается временем рассвета Боспорского царства. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия.

Фото: depositphotos.com
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Раскопанное городище располагается на площади около 5000 квадратных метров. Памятник можно считать хорошо сохранившимся объектом греческой материальной культуры. Археологи обнаружили остатки жилых и хозяйственных построек, предназначавшихся для скота.

- Восточнее поселения был обнаружен некрополь, который, что примечательно, не был подвергнут разграблению, - рассказал председатель Госкомитета охраны культурного наследия РК Сергей Ефимов. - Уцелевшие погребальные конструкции и хорошо сохранившийся погребальный инвентарь позволяют археологам изучить верования и погребальные практики, характерные для населения в то время.

Находка не разграбленного некрополя считается редкой удачей для археологов. По мнению специалистов Института археологии РАН, уникальность находки в том, что аналогов подобных памятников в Северном Причерноморье нет. Поселение Манитра на сегодняшний день остается единственным в российской археологической практике единовременно раскопанным объектом подобного вида.

Фото: Фонд "Археология"
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Напомним, за последние пять лет историки обнаружили в Крыму тысячи ценнейших исторических артефактов, среди которых ворота в Боспорское царство, золотые украшения, стеклянная и глиняная посуда, а также другие предметы материальной культуры. Большинство находок были сделаны во время проведения масштабных строительных работ, связанных с возведением Крымского моста, прокладкой трубопроводов и энергомоста, сооружением трассы "Таврида".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что последние археологические раскопки в Керчи подтвердили право претендовать на статус самого старого города России. К примеру, минувшим летом в античном городище Мирмекий археологи Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа откопали110-килограммовую мраморную статую, относящуюся к эллинистической эпохе, III-I веку до нашей эры. А в некрополе Кыз-Аул у села Яковенково - склеп с изображением героя греческой мифологии Геракла.

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