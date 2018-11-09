Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Большой кроссовер Hyundai Palisade представят в ноябре 17:11
Toyota показала первое видео нового седана Corolla 16:01
Эксперт оценил идею ввести новую систему техосмотра автомобилей 14:45
Седан и лимузин Aurus покажут на Женевском автосалоне 13:01
09.11.2018 16:42
Рубрика: Бензин

Росстат зафиксировал слабый рост цен на бензин

Текст: Евгений Гайва
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

За неделю с 29 октября по 6 ноября бензин подорожал в среднем на 2 копейки или на 0,1 процента, сообщает Федеральная служба госстатистики России (Росстат).

Фото: depositphotos.com
Бензин в январе 2019 года подорожает максимум на 1,7 процента

Больше всего выросли цены на бензин марки АИ-98 - на 8 копеек. Сейчас литр этого топлива стоит в среднем 50,25 рубля за литр. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 за неделю подорожал на 2 копейки и стоит 41,55 и 44,83 рубля за литр соответственно.

При этом цена дизельного топлива повысилась на 15 копеек - до 45,26 рубля за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 23 центрах субъектов Российской Федерации. Больше всего цены выросли в Анадыре - на 4,9 процента и Улан-Уде - на 1,2 процента.

Вместе с тем заметное снижение цен на автомобильный бензин произошло в Чите - на 1,4 процента.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, уточняют в Росстате.