Росстат зафиксировал слабый рост цен на бензин

За неделю с 29 октября по 6 ноября бензин подорожал в среднем на 2 копейки или на 0,1 процента, сообщает Федеральная служба госстатистики России (Росстат).

Больше всего выросли цены на бензин марки АИ-98 - на 8 копеек. Сейчас литр этого топлива стоит в среднем 50,25 рубля за литр. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 за неделю подорожал на 2 копейки и стоит 41,55 и 44,83 рубля за литр соответственно.

При этом цена дизельного топлива повысилась на 15 копеек - до 45,26 рубля за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 23 центрах субъектов Российской Федерации. Больше всего цены выросли в Анадыре - на 4,9 процента и Улан-Уде - на 1,2 процента.

Вместе с тем заметное снижение цен на автомобильный бензин произошло в Чите - на 1,4 процента.

В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, уточняют в Росстате.