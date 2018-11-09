Сергей Семак: На победу "Зенит" не наиграл

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак после матча группового этапа Лиги Европы, в котором его команда на выезде сыграла вничью с французским "Бордо" (1:1), ответил на вопросы журналистов.

Ваши общие впечатления о матче?

Сергей Семак: Тяжелое начало матча. Наверное, позднее время повлияло на темп, в котором мы начали игру и смотрелись не самым лучшим образом до пропущенного мяча.

Затем стали играть лучше. Во втором тайме смогли сравнять счет. В концовке где-то подсели, немного не хватило сил. Тем не менее у нас были хорошие быстрые атаки, в которых могли забить еще. Но, на мой взгляд, на победу мы сегодня не наиграли. Результат для нас приемлемый, учитывая ту ротацию, которую мы смогли сделать.

Почему выбрали на игру схему с пятью защитниками?

Сергей Семак: Потому что очень сильные фланговые атакующие игроки у соперника. Поэтому из игроков, которые были у нас в наличии на эту игру - из крайних защитников это Набиуллин и Анюков - им было бы достаточно сложно в одиночку справляться с быстрыми и техничными соперниками. Поэтому мы тем самым укрепили наши фланги.

Как долго вы наигрывали эту схему? Она будет еще использоваться в перспективе?

Сергей Семак: Мы должны иметь ее в своем арсенале, поскольку у нас есть центральные защитники и не всегда достаточное количество фланговых защитников. Мы ее не наигрывали. К сожалению, у нас не было времени, так сложились обстоятельства. Для многих она знакома, поэтому решили ее использовать. В принципе сыграли неплохо. Для тех футболистов, кто не играл по такой схеме, были определенные сложности, связанные, прежде всего, со скоростью перемещений и быстротой восприятия. Но в основном все нормально ее усвоили и в целом справились.

"Зенит" долгое время был в роли догоняющего. Это заслуга соперника или убаюкивающий маневр с вашей стороны?

Сергей Семак: Нет, мы не применяли никакого убаюкивающего маневра. Скорее соперник в начале матча был очень активен. Они быстрее работали с мячом, быстрее двигались. Абсолютно закономерно забили и владели преимуществом.

Удивили ли вас пустые трибуны стадиона в Бордо?

Сергей Семак: Мы не были удивлены, поскольку смотрели предыдущие домашние матчи "Бордо". На Лигу Европы, к сожалению, в Бордо ходит очень небольшое количество болельщиков. В чемпионате ситуация немного другая, особенно когда приезжают лидеры.