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09.11.2018 00:58
Рубрика: Спорт

"Зенит" сыграл вничью с "Бордо" в Лиге Европы

Текст: Илья Зубко (Бордо)
Питерский "Зенит" сыграл вничью в матче группового этапа Лиги Европы. Команда Сергея Семака на выезде поделила очки с французским "Бордо" (1:1) и сохранила первое место в своей группе.
Фото: REUTERS / Regis Duvignau Фото: REUTERS / Regis Duvignau
Фото: REUTERS / Regis Duvignau

"Зенит" прилетел в Бордо в ранге единоличного лидера группы. И, по большому счету, глобально ничего не терял при любом исходе. Для хозяев же, не набравших по итогам трех стартовых матчей ни одного очка, задача формулировалась в духе "пан или пропал". Только победа оставляла "Бордо" реальные шансы побороться за выход в плей-офф. При этом в букмекерских котировках, даже несмотря на положение команд в турнирной таблице, выше котировались как раз французы. И дело тут не только в их повышенной мотивации и месте проведения матча.

Буквально накануне игры у "Бордо" сменился владелец. К руководству "жирондистов" пришла американская компания, а новый босс посетил офис и пообщался с футболистами. Сегодня он впервые смотрел матч из ложи арены "Матмют Атлантик" на правах хозяина. И пусть главный тренер "Зенита" Сергей Семак по этому поводу сказал, что за день в игре команды такие события глобальных изменений не принесут, боевой дух игроков "Бордо" такие события не могли не поднять. Тем более что во всем городе появления нового инвестора давно ждали.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Второй фактор, понижавший акции "Зенита", содержался в составе гостей. Игру пропускал нападающий Артем Дзюба, о необходимости держать которого так подробно накануне рассуждал главный тренер "Бордо" Эрик Бедуэ. Выяснилось, что у форварда повреждение, и он остался дома. Как и ключевой защитник команды Бранислав Иванович, которому тренерский штаб дал отдохнуть. Понятно, что скамейка запасных "Зенита" достаточно длинная, чтобы даже эти потери компенсировать, но незамеченными они остаться все равно не могли.

Провальный старт "Бордо" в Лиге Европы, как и неважная игра команды в чемпионате, здорово сказались на интересе к матчу. 41-тысячный стадион, даже несмотря на символическую цену в 5 евро за билет, не заполнился и на четверть. Только 8,5 тысячи мест оказались в итоге занятыми. Да и гостевой сектор выглядел довольно скромно. "Зенит" анонсировал порядка 500 своих болельщиков, но по факту их оказалось примерное вдвое меньше. Впрочем, даже при такой ужасающей посещаемости обстановку на матче камерной назвать было нельзя - фанатский сектор "Бордо" не замолкал ни на минуту.

Сергей Семак выбрал на эту игру достаточно осторожный состав, включив в него пять номинальных защитников. Нашлось в нем место и для Клаудио Маркизио, который пока получает в Петербурге не так много игрового времени. Завершать атаки доверили Заболотному и Дриусси. Впрочем, эта парочка в первом тайме осталась без работы - игра проходила в основном на половине поля "Зенита".

Стартовые полчаса прошли практически без моментов. Но затем "Бордо" взорвался. Сначала Камано пробил в левую от Лунева штангу, а затем он же на добивании не попал в пустые ворота. Не успели болельщики "Зенита" облегченно выдохнуть, как "Бордо" все-таки открыл счет. Маммана в своей штрафной сбил Сабали, и австрийский арбитр Лехнер после подсказки ассистента назначил пенальти. Андрей Лунев принялся по этому поводу яростно протестовать, за что получил желтую карточку. Ну а с "точки" Камано, который является лучшим бомбардиром своей команды, пробил без шансов для голкипера "Зенита" - 1:0 на 35-й минуте. Пропустив, гости заиграли чуть поактивнее, но не настолько, чтобы отыграться до перерыва.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Во втором тайме "Бордо" продолжил наседать, и скорее французы были ближе к тому, чтобы преимущество увеличить, чем "Зенит" к ответному голу. Поэтому ход Сергея Семака выглядел логичным, пусть и рискованным. Анюкова заменил Мак, а еще через пять минут Кузяев вышел вместо Ерохина. Эти замены были направлены прежде всего на то, чтобы оживить совсем уж завядшую атаку "Зенита".

Эффект перестановки принесли быстро. Первым звоночком для "Бордо" стал удар Дриусси чуть выше перекладины. Французы его не услышали, продолжив играть в довольно бесшабашный и открытый футбол. И на 72-й минуте упустили провравшегося по флангу Кузяева - Далер от лицевой выкатил мяч на забытого всеми Заболотного, и тот спокойно сравнял счет. Интересно, что это был лишь второй удар в створ в исполнении гостей за вечер. Он и оказался в итоге решающим. До финального свистка цифры на табло больше не менялись - ничья 1:1.

Таким образом, "Зенит" набирает восемь очков и сохраняет лидерство в группе С. В параллельном матче "Славия" и "Копенгаген" также сыграли вничью 0:0. У чешской команды теперь семь очков, у датчан - пять.

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