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09.11.2018 06:02
Рубрика: Легковые авто

Шокирующая Азия. Китайские авто с пробегом оказались лучше остальных

Текст: Андрей Полухин
Удивительные для многих автолюбителей выводы сделали эксперты сервиса CarPrice. Исследовав техническое состояние без малого 800 подержанных китайских автомобилей (в возрасте 2-4 года), они сравнили полученные результаты со средними по рынку. И выяснилось, что "китайцы" ничем не хуже среднестатистического авто с аналогичным пробегом, а в чем-то и лучше!
Фото: Пресс-служба FAW FAW Oley. Фото: Пресс-служба FAW
FAW Oley. Фото: Пресс-служба FAW

Например, состояние агрегатов и салонов у китайских авто стоимостью от 700 тысяч рублей и выше эксперты оценили выше, чем у остальных. Но самое парадоксальное - кузова у них крепче, чем у их соперников по рынку.

"Кузов считается одним из слабых мест "китайцев". Однако, осмотренные нами машины продемонстрировали неплохое состояние "железа". Более того, оно оказалось лучше, чем в среднем по рынку. Особенно это заметно в сегменте от 700 тысяч до 1,5 млн рублей", - говорится в исследовании, поступившем в "РГ".

Фото: Пресс-служба BMW
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Итоговую табличку, кажется, надо повесить во всех автосалонах, предлагающих "китайцев". Лишь в ценовой группе от 500 до 700 тысяч рублей представители Поднебесной уступили конкурентам с пробегом в 2-4 года, а в остальных были лучше. Особенно велико преимущество в сегментах от 1 до 1,5 млн и от 1,5 млн и дороже.

По всей видимости, немалую лепту в этот успех вложили кроссоверы и внедорожники Haval, которые только-только вышли на вторичный рынок, а потому пребывают в хорошем состоянии и продаются по высокой цене. Именно Haval первенствовал среди китайских марок по совокупности оценок, опередив FAW и DongFeng. Самые популярные марки - Chery, Lifan и Geely - заняли соответственно 4-е, 5-е и - внимание! - 9-е места.

Между тем в модельном зачете Haval среди лидеров не назван. Здесь представлены седан FAW Oley, хэтчбеки DongFeng H30 Cross, рестайлинговый Lifan Smily и Lifan X50, а также обновленный кроссовер Lifan X60. Кстати, автомобиль Lifan занял и абсолютно последнее место в этом любопытном рейтинге - это седан Solano первого поколения. В числе худших также Geely MK Cross и Emgrand EC7 и два Great Wall - Hover H3 и H5.

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
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"Китайский автопром прогрессирует, что в совокупности с достаточно демократичными ценами позволяет ему уверенно смотреть в будущее. Осталось лишь убедить в позитивных изменениях потенциальных клиентов", - сделали вывод исследовали.

Добавим, что накануне агентство "Автостат" опубликовало список самых популярных китайских автомобилей на вторичном рынке России в 2018 году, правда без учета возрастной структуры. В топ-5 вошли Chery, Lifan, Geely, Great Wall и BYD.

#Lifan #Geely #Haval #FAW