СМИ: "Рома" проявила интерес к полузащитнику ЦСКА Ахметову

"Рома" заинтересовалась 20-летним полузащитником ЦСКА Ильзатом Ахметовым. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Игра 20-летнего футболиста в двух прошедших встречах Лиги чемпионов между этими командами произвела впечатление на спортивного директора римлян Рамона Мончи. Теперь Ахметов рассматривается клубом как потенциальная цель для следующего трансфертного окна.

С армейцами у полузащитника заключен контракт до 2022 года. В нынешнем сезоне Ахметов сыграл в 17 матчах, отдавав в них три голевые передачи, в том числе он ассистировал Арнору Сигурдссону в московском матче ЦСКА с "Ромой" (1:2).