Снятый на видеорегистратор российский фильм вошел в лонг-лист "Оскара"

"Маккуин", "Дневники Осло", "Уитни" (о Уитни Хьюстон) и другие ленты вошли в длинный список американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Всего в списке - 166 картин.

И среди них - одна из России. Фильм, снятый на... видеорегистратор. Точнее - на видеорегистраторы. "Дорога" (The Road Movie) режиссера Дмитрия Калашникова смонтирована из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России. Фильм вышел еще в 2016 году, и привлек тогда внимание на кинофестивале "Артдокфест", где состоялась его премьера, но до престижной премии добрался только сейчас. В аннотации картины сказано о ней так: "Супер-объективное видео ярко передает русский национальный характер и колорит: постоянное ожидание чуда и предвкушение жизненной драмы".

Попадет или нет "Дорога" в короткий список, можно будет узнать уже 17 декабря, когда объявят 15 отобранных в него документальных фильмов. Третий этап - выбор и объявление пяти фильмов-номинантов. Их назовут 22 декабря 2019 года. А после этого останется уже следить за самой 91-й церемонией вручения "Оскаров" - она состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля.

Напомним, что в лонг-лист "Оскара" в номинации "Лучший иностранный фильм" от России была выдвинута в этом году российская картина "Собибор" режиссера Константина Хабенского, который исполнил в ней главную роль.