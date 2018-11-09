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09.11.2018 23:19
Рубрика: Происшествия

Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева продлен

Текст: Данила Жиляев

Срок следствия по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продлен до четырех месяцев. Об этом сообщила адвокат Александра и его брата Кирилла Татьяна Стукалова.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном увеличении срока пребывания игроков под стражей, однако официального подтверждения не поступало. Однако в словах законного представителя Кокорина сомневаться не приходится.

Фото: РИА Новости
Сокамерник Кокорина носит футболку "Спартака"

Стукалова поставила под вопрос целесообразность такой меры, которая, по ее мнению, применима только в том случае, если следствие не может быть осуществлено в установленные изначально сроки - они составляли два месяца. Однако делом занимается 18 следователей, и подобное развитие ситуации нерационально, уверена адвокат.

"Удержание под стражей должно осуществляться только для выполнения большого объема следственных действий, которые невозможно осуществить в установленные законом сроки - 2 месяца. Поэтому продление срока следствия на 2 месяца, а всего до 4 месяцев при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному, - написала Стукалова в своем Instagram. - Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия. Полагаю, что качество той же работы защиты будет более эффективным для исхода дела".

Братья Кокорины и Мамаев были заключены под стражу в начале октября сроком на два месяца. Они были задержаны по обвинению в побоях, в результате их действий пострадало три человека.

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Происшествия Правосудие Следствие Спорт Футбол Вокруг футбола Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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