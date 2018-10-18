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18.10.2018 19:02
Рубрика: Спорт

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве

Текст: Артур Нанян

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулагинство". Сделано это в рамках уголовного дела о драках в центре столицы.

Обвинения также предъявлены младшему брату Кокорина Кириллу и еще одному соучастнику. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Фото: РИА Новости
Кокорин и Мамаев могут не вернуться в футбол

Потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. По данным следствия, сначала игроки и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Затем компания отправилась в кафе, где устроила драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным. Четвертым задержанным после случившихся инцидентов оказался Александр Протасовицкий, выступающий в любительской футбольной лиге.

Отметим, что санкция только статьи "Хулиганство" грозит семью годами лишения свободы.

Спорт Футбол Вокруг футбола Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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