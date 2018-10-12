Арестован еще один участник дебоша Кокорина и Мамаева

В Москве под стражу заключен еще один друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По данным "Интерфакс", это некий Александр Протасовицкий - тоже спортсмен, хотя и гораздо менее известный. По версии следствия, он тоже участвовал в драках в столице.

Санкцию на арест Протасовицкого дал Тверской районный суд Москвы. Мужчина пробудет под стражей, как минимум, до 8 декабря. Ему, как и Кокорину с Мамаевым, инкриминируется 213 статья УК РФ - "Хулиганство". Таким образом, он стал четвертым фигурантом резонансного дела. Ранее по решению суда кроме игроков "Зенита" и "Краснодара" в СИЗО отправили младшего брата Кокорина, 19-летнего Кирилла.

По версии следствия, все фигуранты участвовали в двух драках в кафе на Большой Никитской улице и в районе Триумфальной площади. От рук дебоширов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, а также водитель Виталий Соловчук, работающий у ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.