Трамп ограничил предоставление убежища нелегалам

Американский президент Дональд Трамп объявил о подписании им прокламации, направленной на временный отказ в предоставлении убежища нелегальным иммигрантам из Мексики.

"Люди должны попадать в Штаты через пропускные пункты", - приводит Reuters заявление лидера США.

В разговоре с журналистами на лужайке у Белого дома Трамп также вновь указал на необходимость возведения стены на южной границе государства.

Неделей ранее стало известно о намерении Белого Дома направить на границу с Мексикой 15 тысяч военнослужащих, которые бы ограничили плохо контролируемый поток беженцев.