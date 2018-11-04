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Рубрика: В мире

Отправка военных к Мексике обойдется США в 200 миллионов долларов

Отправка 15 тысяч американских военных на границу с Мексикой может обойтись Белому дому более чем в 200 миллионов долларов. Их направляют туда для того, чтобы остановить так называемый караван мигрантов.

Президент Мексики предложил мигрантам из идущего в США каравана работу

В Пентагоне ожидают, что к сентябрю 2019 года сумма расходов может достигнуть 308 миллионов долларов, передает The Washington Post.

В период с апреля по сентябрь дислокация двух тысяч военных обошлась бюджету страны в 103 миллиона долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что американские военные не будут стрелять по мигрантам, если те будут кидаться камнями в силовиков. При этом он пригрозил нарушителям арестами.

Контрабандисты у границы США подняли в цены в ожидании мигрантов

Напомним, что толпы мигрантов в семь тысяч человек идут из Гондураса и Сальвадора через Мексику к американской границе в поисках лучшей жизни и во время движения уже отмечались стычки с полицией. Караван сформировался 13 октября в городе Сан-Педро-Сула. А спустя два дня мигранты уже были в соседней Гватемале. Сейчас они направляются в приграничный городок Тапачула, что на севере Мексики. В случае, если мексиканские власти не пресекут потоки незаконной миграции, Трамп готов закрыть южную границу своей страны.

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Венесуэлу в финансировании многотысячного каравана мигрантов. Вице-президент также подчеркнул, что американская администрация сделает все, чтобы не допустить нарушения мигрантами границ Соединенных Штатов.

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