УЕФА открыл дело в отношении "Спартака"

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении московского "Спартака". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Красно-белые" могут быть наказаны по итогам матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы, в котором подопечные Рауля Рианчо победили шотландский "Рейнджерс" со счетом 4:3. При этом речь не только о нарушениях со стороны болельщиков, из-за чего УЕФА обычно и штрафует клубы. Обе команды обвиняются в задержке начала матча, что противоречит пункту 2 статьи 11 дисциплинарного регламента УЕФА.

Что же касается фанатов, то к "Рейнджерс" здесь претензий нет. А вот "Спартак" рискует пострадать, в частности, из-за пиротехники, а также из-за объектов, которые болельщики бросали на поле. Кроме того, московский клуб может быть наказан на то, что фанаты блокировали лестничные проходы.

Отметим, что в начале сезона "Спартак" уже был вынужден провести два матча без поддержки своих поклонников именно из-за того, что в прошлом сезоне УЕФА обратил внимание на неподобающее поведение болельщиков "красно-белых". Что может грозить команде в этот раз, станет известно 13 декабря, когда состоится рассмотрение дела.