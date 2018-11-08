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08.11.2018 23:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" вырвал победу над "Рейнджерс", трижды уступая по ходу матча

Текст: Данила Жиляев
Московский "Спартак" одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы. В матче четвертого тура группового этапа, в матче автоголов, рикошетов и неназначенных пенальти, подопечные Рауля Рианчо взяли верх над шотландским "Рейнджерс" - 4:3.

"Спартак" - веселая команда. Это изречение покойного Владимира Федотова впору начертать на стенах стадиона "красно-белых" рядом со знаменитым призывом Николая Старостина "любить "Спартак" в себе". И в горе, и в радости москвичи порой могут выдать такой матч, что встанут дыбом волосы на руках даже у тех, кто до этого момента считал себя далеким от футбола. Очередной перформанс спартаковцы устроили в матче с "Рейнджерс".

О проблемах москвичей вспоминать не хочется - и без того в последний месяц все СМИ только и говорят, что о кризисе "Спартака", о внутрикомандных разборках и заговорах, о несоответствии исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо "красно-белых" занимаемой должности. Но сам Рианчо говорил справедливо: пока он на этом посту, он делает свою работу так, как только может. Что из этого получается - уже другой вопрос.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
"Спартак" - "Рейнджерс" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В игре с "Рейнджерс" испанский специалист не стал отступать от культивируемой им схемы 4-3-3, хотя в предыдущем матче, когда "Спартак" в РПЛ уступил "Уралу", Рианчо достаточно неожиданно выдвинул номинального центрального защитника Сальваторе Боккетти на позицию опорника. В этот раз Сальва занял привычную позицию - более того, он вывел команду на поле с капитанской повязкой, и в связи с этим возник вопрос к Рианчо: почему остался на скамейке Георгий Джикия? Отсутствие в основе проклинаемого болельщиками Дениса Глушакова ожидаемо, но после него именно Джикия должен быть капитаном. А Георгий, насколько известно, не болен и не травмирован.

Возможно, именно Джикия, его уверенности и стабильности "Спартаку" весь матч и не хватало. Забегая вперед, отметим, что все мячи "красно-белые" пропустили именно из-за провалов в обороне. Пару центральных защитников составили Боккетти и Илья Кутепов, на флангах им помогали Лоренсо Мельгарехо и Николай Рассказов, но из всей этой четверки, пожалуй, лишь молодой Рассказов действительно хорошо справлялся со своими прямыми обязанностями, сохраняя хладнокровие даже в валидольной концовке.

А первый гол "Спартак" пропустил уже на пятой минуте с углового. После подачи с угла поля мяч пролетел мимо игроков "красно-белых" и попал в голову Романа Еременко, который пытался выбить мяч в сторону, но в этот момент на него сзади чуть не сел игрок шотландской команды. Впрочем, явного нарушения там не было, и эпизод остался без внимания арбитров. Мяч же влетел в сетку. Вот таким образом Еременко впервые забил за "Спартак" в официальном матче - но, увы, не в те ворота, в какие хотелось бы.

Однако эта неудача хозяев не особенно расстроила, что и логично: терять им было решительно нечего, потому они, разыграв с центра поля, устремились в атаку и последующие минуты осаждали чужие владения. На 15-й минуте спартаковские болельщики взревели - сначала от радости, а затем от негодования. Ивелин Попов упал в чужой штрафной при, казалось, очевидном нарушении со стороны защитника гостей. Однако хорватский рефери Иван Бебек счел, что Попов совершил "нырок", что и показал недвусмысленным жестом. За это псевдонарушение болгарскому полузащитнику "Спартака" была выписана желтая карточка.

В итоге же забили москвичи также с углового - на 22-й минуте Мельгарехо замкнул дальнюю штангу и привел в восторг трибуны домашнего стадиона, которые, к слову, были далеки от аншлага. Но прошло лишь пять минут, радость не успела стихнуть, как вновь болельщики "Спартака" схватились за головы. Одним из героев эпизода опять стал парагваец, только здесь он уже начудил. Оказавшись на позиции центрального защитника, он не смог помешать игроку "Рейнджерс" Даниэлу Кандеяшу принять заброс из глубины, развернуться и пробить в ближний угол впритирку со штангой. Вратарь Александр Максименко, вытянувшись во весь свой немалый рост, мяч все же не достал.

Но игра, как выяснилось, только начиналась. На 35-й минуте очередная атака "Спартака" вылилась в потрясающий пас вразрез в исполнении Попова, а открылся на правом фланге Рассказов. По центру набегал Софьян Ханни, и именно ему Николай попытался прострелить. Если говорить откровенно, пас ему совершенно не удался - вместо того, чтобы отправить мяч на ход алжирцу, Рассказов сделал передачу защитнику "Рейнджерс" Коннору Голдсону. Помогла удача: Голдсон такого подарка явно не ждал, и от его ноги мяч влетел в ворота гостей. Счет стал 2:2, при этом два гола были забиты игроками обеих команд в свои ворота - не каждый день такое увидишь.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Однако до перерыва счет изменился еще раз, и вновь вперед вышли подопечные Стивена Джеррарда. В этот раз ошибся Боккетти, который, пытаясь вынести мяч, скинул его точно на Гленна Миддлтона, который ударом с довольно острого угла пробил Максименко. И лишь при счете 3:2 в пользу "Рейнджерс" команды ушли на перерыв.

Во втором тайме вновь решил обратить на себя внимание арбитр. Попов, в очередной раз прорвавшись в чужую штрафную, оказался на газоне, но и здесь судья Бебек решил не назначать пенальти, хотя просмотр повторов с разных ракурсов не оставлял сомнений. Увы, у судьи посмотреть запись эпизода возможности не было, хотя Рианчо на бровке в бешенстве показывал ставший знаменитым жест, рисуя в воздухе экран. Спасибо Бебеку хотя бы за то, что не показал Попову вторую желтую.

А ключевыми в матче стали 58-я и 59-я минута. Именно в этот промежуток спартаковцы забили дважды и, как оказалось, обеспечили себе победу. Сначала Луис Адриано головой замкнул великолепный навес неугомонного Попова. А затем из-за пределов штрафной пробил Ханни, причем мяч полетел в сетку рикошетом от защитника команды из Глазго.

После этого игра продолжалась на встречных курсах, при этом успел заработать "горчичник" Мельгарехо за очередной "нырок" - по мнению арбитра, конечно. Хотя девять судей из десяти в той ситуации указали бы на "точку". Появился на поле и Глушаков, сменив Еременко, - фанаты ожидаемо освистали Дениса. А уже в последние добавленные минуты спартаковцы отчаянно отбивались, стараясь сохранить столь важный и ценный результат. Сохранили.

В удивительном, отчасти нелепом и, безусловно, драматичном матче "Спартак" одержал победу. Как знать, возможно, она и станет переломным моментом, после которого команда наконец начнет выходить из кризиса. Пока же "красно-белые" набрали пять очков и вышли на второе место в турнирной таблице группы G, уступая балл "Вильярреалу". Борьба за плей-офф продолжается, следующим соперником десятикратных чемпионов России в Лиге Европы станет венский "Рапид", эта игра состоится в Москве 29 ноября. 

"Краснодар" одержал волевую победу в Лиге Европы над "Стандардом"
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