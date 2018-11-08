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08.11.2018 20:01
Рубрика: Спорт

Ещенко включен в заявку "Спартака" на матч с "Рейнджерс"

Текст: Данила Жиляев
Московский "Спартак" готовится провести матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс". Стал известен стартовый состав "красно-белых".

Исполняющий обязанности главного тренера столичной команды Рауль Рианчо продолжает эксперименты с ротацией состава. Любопытно, что в предыдущей игре, против "Урала", он отошел от культивируемой им схемы 4-3-3 и использовал номинального защитника Сальваторе Боккетти в качестве опорника. В этот же раз Боккетти не просто оказался в старте на своей привычной позиции, но и выведет команду на игру с капитанской повязкой: в запасе остались и Денис Глушаков, и Георгий Джикия, а Дмитрий Комбаров и вовсе не попал в протокол.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В остальном это все та же схема 4-3-3. Место на острие атаки займет поправившийся и отбывший дисквалификацию Луис Адриано. На флангах ему будут помогать Софьян Ханни и Ивелин Попов. Кроме того, отметим возвращение на поле восстановившегося бразильца Фернандо.

Ну и наконец, обращает на себя внимание появление в заявке Андрея Ещенко. Он еще при Массимо Каррере вместе с Глушаковым был изгнан в дубль. Но если после отставки итальянского специалиста игроки и вернулись в основу, то Ещенко надолго в ней не задержался - вскоре он вновь играл за дублирующую команду. Очевидно, Рианчо счел, что в настоящий момент Андрей готов помочь основе.

Полностью состав "Спартака" на игру выглядит так: Александр Максименко - Лоренсо Мельгарехо, Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Николай Рассказов - Роман Зобнин, Фернандо, Роман Еременко - Софьян Ханни, Луис Адриано, Ивелин Попов.

Запасные: Артем Ребров, Денис Глушаков, Зе Луиш, Георгий Джикия, Александр Ломовицкий, Андрей Ещенко, Артем Тимофеев.

Матч между "Спартаком" и "Рейнджерс" состоится сегодня в Москве и начнется в 20:55 по столичному времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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