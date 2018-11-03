Андрей Ещенко вернулся в молодежный состав "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко вернулся в дублирующий состав "красно-белых". Он вышел сегодня на матч дубля против "Урала".

Ещенко, напомним, вместе с капитаном "Спартака" Денисом Глушаковым был переведен в дубль решением бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. Сразу после отставки итальянца, которая состоялась в октябре, игроки вернулись в основу, однако до определенного момента на поле не выходили.

Глушаков появился на поле в домашнем матче Кубка России против "Анжи". Встреча закончилась победой москвичей со счетом 1:0, а болельщики устроили Денису обструкцию - многие из них считают, что именно капитан команды стал главным виновником отставки Карреры, тренера, который привел "Спартак" к первому за 16 лет чемпионству. Отметим при этом, что Ещенко за основу после своего возвращения так и не сыграл.