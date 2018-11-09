В Госдуме назвали глупостью санкции США против РФ из-за Донбасса

Новости

СМИ: Южно-Китайское море может стать полем конфронтации США и КНР 12:20
Доля фальсификата молочной продукции в РФ составила 12 процентов 12:16
В Охотском море три человека пропали при кораблекрушении 12:13
Дезинфекцию кулеров предложили закрепить законодательно 12:13
СК Ленобласти начал проверку обстоятельств пожара с четырьмя погибшими 12:12
Задержан подозреваемый в убийстве кузбасского бизнесмена 12:11
В Екатеринбурге на территории монастыря найдены останки младенцев 12:10
На Ямале село осталось без отопления в 20-градусный мороз 12:07
Фродо, Мулан и Белль. Модель покорила Сеть образами известных героев 12:01
Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за отставного полковника 11:58
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали десять авиарейсов 11:52
Российские крылатые ракеты Х-101 оснастили комплексами РЭБ 11:52
В Нидерландах пенсионер потребовал через суд вернуть ему молодость 11:47
Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом 11:46
Самолет из Петербурга не долетел до Брянска из-за тумана 11:46
Hyundai H-1: Стоит ли корейский микроавтобус 2 млн рублей 11:43
Лавров: Россия сделает все, чтобы помочь межафганскому диалогу 11:35
В Хакасии началось досрочное голосование на выборах главы региона 11:29
В московском метро запущен Дальневосточный экспресс 11:28
Умер один из самых ярких актеров "Ералаша" Николай Румянцев 11:21
На Урале при вспышке газа в пятиэтажке пострадали два человека 11:17
На реке Кубань в Краснодаре паром сел на мель 11:17
Экс-директор лагеря под Ивановом задержана за истязание детей 11:17
В Самаре возбуждены дела против троих полицейских за крупную взятку 11:15
В Пермском крае осужден зачинщик беспорядков в колонии № 37 11:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 10:37
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали глупостью санкции США против РФ из-за Донбасса

Текст: Татьяна Замахина
Россия крайне заинтересована в прекращении войны у своих границ, и вводить против нее санкции из-за ситуации в Донбассе абсурдно. Так член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал очередное решение властей США.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Накануне власти США расширили санкционный список против РФ, добавив туда трех физических лиц и девять организаций. В числе таких организаций - санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa ,а также АО "Крымтеплоэлектроцентраль", ООО "Гарант-СВ", ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект".

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Посольство РФ в США: Санкции против Крыма вводят в "дежурном режиме"

Гражданам и компаниям США запрещено вести дела с этими организациями, вся их собственность в американской юрисдикции заморожена.

- Вводить санкции против России в связи с ситуацией на Донбассе и пробуксовкой Минских соглашений по вине киевских властей - откровенная глупость, - оценил Сергей Железняк этот шаг.

Он напомнил, что Россия "не только не является стороной внутриукраинского конфликта, но и в отличие от США очень заинтересована в прекращении войны у своих границ и постоянно настаивает на необходимости перевода ситуации в переговорное русло".

Госдепу США парламентарий посоветовал лучше следить за ситуацией с соблюдением прав граждан на Украине, "где власти воюют с народом Донбасса, устраивают геноцид по языковому признаку, преследуют инакомыслие, охотятся на независимых журналистов".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за отставного полковника
Умер один из самых ярких актеров "Ералаша" Николай Румянцев
Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
МИД РФ: Не исключена встреча Лаврова и Помпео в Аргентине на G20
Один человек погиб в результате нападения с ножом в Мельбурне