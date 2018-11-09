В Госдуме назвали глупостью санкции США против РФ из-за Донбасса

Россия крайне заинтересована в прекращении войны у своих границ, и вводить против нее санкции из-за ситуации в Донбассе абсурдно. Так член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал очередное решение властей США.

Накануне власти США расширили санкционный список против РФ, добавив туда трех физических лиц и девять организаций. В числе таких организаций - санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa ,а также АО "Крымтеплоэлектроцентраль", ООО "Гарант-СВ", ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", ООО "Южный Проект".

Гражданам и компаниям США запрещено вести дела с этими организациями, вся их собственность в американской юрисдикции заморожена.

- Вводить санкции против России в связи с ситуацией на Донбассе и пробуксовкой Минских соглашений по вине киевских властей - откровенная глупость, - оценил Сергей Железняк этот шаг.

Он напомнил, что Россия "не только не является стороной внутриукраинского конфликта, но и в отличие от США очень заинтересована в прекращении войны у своих границ и постоянно настаивает на необходимости перевода ситуации в переговорное русло".

Госдепу США парламентарий посоветовал лучше следить за ситуацией с соблюдением прав граждан на Украине, "где власти воюют с народом Донбасса, устраивают геноцид по языковому признаку, преследуют инакомыслие, охотятся на независимых журналистов".