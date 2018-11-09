В ОНФ обеспокоены перспективой сохранения оплаты за рыбалку

Активисты ОНФ раскритиковали предложение комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям сохранить рыбопромысловые участки (РПУ) в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Соответствующее решение было принято на заседании комитета при обсуждении поправок ко второму чтению законопроекта "О любительском рыболовстве". По мнению членов движения, это означает сохранение платной рыбалки для миллионов любителей и противоречит позиции президента РФ Владимира Путина, высказанной еще в 2012 году на площадке ОНФ.

Напомним, тогда премьер-министр Владимир Путин после массовых протестов рыбаков, которым ограничили бесплатный доступ к водоемам, пообещал сделать рыбалку бесплатной и доступной, после чего был введен мораторий на распределение новых рыбопромысловых участков с целью остановить передачу в частные руки самых лакомых мест на водоемах общего пользования и взимание платы с рыбаков.

Затем в Госдуму был внесен правительственный законопроект, который, впрочем, не снимал проблему платной рыбалки. Документ был принят в первом чтении в декабре 2013 года, подготовка ко второму чтению продолжается до сих пор. 15 октября этого года правительство внесло в нижнюю палату поправки, предусматривающие право граждан заниматься любительским рыболовством свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования. Но 7 ноября профильный комитет Госдумы принял решение сохранить институт рыбопромысловых участков, на которых рыбалка останется платной. Речь идет о районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб. По словам глава комитета Николая Николаева, это позволит защищать упомянутые участки от браконьерства.

В ОНФ видят ситуацию иначе. "То, что предлагает комитет по собственности, может, и имеет смысл - в отношении отдельного регулирования вылова особо ценных видов рыб, но требует отдельной глубокой проработки и учета опять же мнений всех заинтересованных сторон", - полагает координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме, член Центрального штаба Народного фронта Наталья Костенко. "Мы рассчитываем на здравый смысл и надеемся, что в итоге будет принята позиция, согласованная правительством, позволяющая четко исполнить высказанную позицию Владимира Путина рыбакам-любителем", - цитирует Костенко пресс-служба движения.

Эксперт ОНФ, сопредседатель межрегиональной общественной организации "Союз рыболовов" Юлия Ремина обратила внимание на то, что думский комитет предлагает не только сохранить РПУ в районах Сервера, Сибири и Дальнего Востока, но еще и отдать в частные руки новые участки. "То есть платность рыбалки для любителей сохраняется, а именно это и вызвало широкие протесты по всей стране несколько лет назад", - считает она. "Мы поддерживаем именно правительственный законопроект в редакции поступивших сейчас в Госдуму поправок, а предложения комитета в таком виде считаем недопустимыми", - добавила Ремина.

По оценкам экспертов ОНФ, если предложения комитета будут приняты Госдумой, то зона ограниченного лова может увеличиться кратно: к уже существующим в регионах Дальнего Востока 435 рыболовным участкам могут присоединиться еще порядка 550. Это только Дальний Восток, не считая Сибири и районов Севера. А сейчас на территории всей страны действует всего около тысячи участков.



