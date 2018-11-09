В России появится национальная система краш-тестов автомобилей

В России будет создан национальный рейтинг безопасности автомобилей, основанный на краш-тестах по российским методикам (RuNCAP). Это следует из соглашения, подписанного Росстандартом, НАМИ, МАДИ и "Авторевю" на полигоне НАМИ в Подмосковье.

Первые испытания состоятся через полтора-два года. Для производителей они будут добровольны. "Это проект для тех, кто хочет доказать, что они лучшие", - сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Методики испытаний будут учитывать опыт аналогичных зарубежных систем (EuroNCAP в Европе, NHTSA в США, JNCAP в Японии и так далее), а также специфику состояния дорог и манеры вождения в России, в частности, большое количество лобовых столкновений на скоростях, значительно превышающие разрешенные. Это потребует дооснащения полигона НАМИ, который будет выступать базой для испытаний. Для разработки методик эксперты анализируют статистику ДТП, к обсуждению планируется также привлечь службы, непосредственно работающие на месте аварий - ГИБДД, МЧС, а также специалистов медицины катастроф.

Сейчас обсуждается, в какой форме будет создан оператор системы, сказал "РГ" Алексей Абрамов. Предполагается, что проект получит господдержку. Цель рейтинга - помочь потребителю в выборе, а также стимулировать производителей к совершенствованию своей продукции и тем самым снизить смертность на дорогах.