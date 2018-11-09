В России зафиксирован исторический рост объемов автокредитования

В России в третьем квартале 2018 года выдано рекордное количество автокредитов - свыше 181 тысячи на сумму в 132,9 миллиарда рублей, свидетельствуют данные БКИ "Эквифакс".

Это исторический максимум: по сравнению с третьим кварталом 2017 года общая сумма кредитов выросла на 11 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года - на 70 процентов.

"Объем выданных автокредитов в денежном выражении растет с 2015 года, когда значения были минимальными и общая сумма кредитов на покупку автомобиля за весь год составила 209 миллиардов рублей. Только за первые девять месяцев 2018 года эта сумма составила 357,5 миллиарда. По нашим прогнозам, результаты 2018 года достигнут своего исторического максимума, вплотную приблизившись к отметке в полтриллиона рублей", - отмечают аналитики БКИ "Эквифакс".

Средняя сумма выдаваемого автокредита сегодня тоже растет. В третьем квартале 2018 года она составила 733 тысячи рублей, что почти на 100 тысяч рублей больше, чем было в прошлом году. Средний срок автокредита тоже увеличивается: по сравнению с прошлым годом он стал длиннее на 9 месяцев и сейчас составляет 4 года и 1 месяц. Кредитная политика банков мягче не становится: по-прежнему они одобряют 49 процентов поступивших заявок. Поэтому и качество сформированного кредитного портфеля автокредитов остается стабильным.

"Рынок автокредитования по итогам третьего квартала 2018 года демонстрирует несколько специфических тенденций. Во-первых, это резкое увеличение средней суммы выдаваемого автокредита, рост объема выдач и рост среднего срока, на который кредиты выдают. Во-вторых - снижение числа выдаваемых кредитов.

Основным драйвером роста можно уверенно считать более крупные суммы, которые запрашивают заемщики на приобретение автомобиля. Это можно связать с реализацией отложенного спроса у населения, а также с вероятностью повышения цен на ряд дорогих автомобилей, который общество ожидает в 2019 году", - пояснил Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ "Эквифакс".