Власти Италии ввели режим ЧП в половине областей страны из-за непогоды

Совет министров Италии ввел режим чрезвычайного положения в 11 областях страны из-за наводнений. Данный режим ускорит процедуры по помощи пострадавшим и поспособствует выделению дополнительных средств из госбюджета на восстановление затопленных территорий.

Это весь север страны, острова Сардиния и Сицилия, а также центральные области, расположенные на западном побережье Апеннинского полуострова, передает РИА Новости. На первичные мероприятия по ликвидации последствий стихии власти выделили 53,5 миллиона евро. Европа уже выступила с возражениями по поводу предлагаемого Италией бюджета, который, по оценкам ЕС, усугубит и без того огромный дефицит страны.

Напомним, в Италии число погибших в результате наводнений увеличилось до 30 человек. Кульминации непогода достигла 26-27 октября, когда на страну обрушились ливни, сильные ветры, наводнения и оползни.