Вырастет ли курс доллара до 70 рублей к концу года

Ключевой фактор для самочувствия рубля - сохраняющаяся неопределенность с дальнейшими санкциями США, считают аналитики. Самые жесткие из них способны отправить курс российской валюты к 70 рублям за доллар.

Эта неделя может завершиться ослаблением курса до 66,3-66,7 рубля за доллар, допускает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Главным фактором давления на российскую валюту он называет ожидания инвесторов по новому витку американских санкций (еще один пакет ограничений, связанных с "делом Скрипалей", может быть принят до конца ноября). "Американский истеблишмент своими заявлениями не позволяет инвесторам ни на минуту забыть о том, что санкционный сценарий для РФ до сих пор не определен", - говорит Покатович.

Не добавляет рублю оптимизма и ситуация на долговом рынке, продолжает он. Российский Минфин на этой неделе провел весьма неудачные аукционы по размещению ОФЗ, также рынкам сейчас не совсем понятна риторика представителей ведомства о планах по увеличению еженедельных объемов заимствований до 20-30 миллиардов рублей, подчеркивает Покатович.

На следующей неделе на курс рубля могут заметно повлиять результаты встречи членов ОПЕК+ по поводу возможного сокращения добычи нефти в 2019 году, которая состоится в Абу-Даби 11 ноября, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Также рынок на следующей неделе будет пристально наблюдать за данными по запасам нефти. При очередном увеличении запасов и добычи в США и отсутствии агрессивной риторики ОПЕК, возможно снижение стоимости нефти, и наоборот", - рассказывает аналитик.

По мнению Тимошенко, на следующей неделе можно ожидать колебаний российской валюты в диапазоне 66-67 рублей за доллар.

На следующей неделе санкционная риторика вряд ли резко усилится - такое развитие событий видится более вероятным после встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях "Большой двадцатки" в конце ноября, считает Покатович. Однако, судя по текущим настроениям инвесторов, опасения усиления санкционных рисков уже "в рынке", добавляет он.

По мнению аналитика, на следующей неделе можно ожидать движения рубля в диапазоне 65,8-67,7 за доллар.

В ближайшее время рубль останется в подвешенном состоянии из-за неопределенности по санкциям, подчеркивают аналитики "Альфа-банка" Наталия Орлова и Александр Красный. По их мнению, потенциальный торговый диапазон для российской валюты на следующей неделе из-за этого следует ожидать довольно широким, в рамках 64-70 рублей за доллар.

Рост доллара до 70 рублей возможен, если США в рамках санкций введут запрет на покупку новых выпусков российского госдолга, а также ограничат долларовые расчеты для некоторых российских банков (не Сбербанка и ВТБ), говорит Покатович.

По его оценке, вероятность реализации такого сценария до конца года составляет 55 процентов, в этом случае курс рубля перейдет в коридор 67-70 за доллар.

Помимо санкционной повестки, до конца года на состояние рубля будут влиять очень вероятное повышение базовой процентной ставки ФРС США в декабре и планы американского регулятора по денежно-кредитной политике на 2019 год, добавляет Тимошенко. Ее дальнейшее ужесточение станет негативным фактором для российской валюты. Из положительных для рубля факторов он выделяет паузу в покупках Банком России валюты для Минфина на открытом рынке до конца года, а также возможность повышения цен на нефть и ослабление торговой войны между США и Китаем.