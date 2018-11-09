Забияко и Энберт вышли в лидеры после короткой программы в Японии

В Японии стартовал четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар после короткой программы вышли в лидеры россияне Наталья Забияко и Александр Энберт.

Наш дуэт за свой прокат получил 73,48 балла. Второе место заняли представители Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян - 70,66. Замкнули тройку Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро из Канады с результатом 67,70 балла.

Отметим, что Забияко и Энберт впервые одержали победу на этапе Гран-при в прошлые выходные в Хельсинки. И сейчас они сделали шаг к новому успеху. Тренер россиян Нина Мозер не скрывала, что довольна выступлением своих подопечных, хотя и заметила, что они могут получать и более высокие оценки.

"Конечно, я довольна баллами, когда люди чисто катаются - всегда приятно. Но не добрали уровни. Сейчас судьи строго судят на всех соревнованиях, мы это знаем, - приводит слова Нины Михайловны телеканал 360. - Поэтому есть возможность для совершенствования, повышения оценки".

Произвольную программу наши спортсмены представят 10 ноября. А соревнования в Японии завершатся в воскресенье 11 ноября.